Si trovano in 4 a casa dell'amica. La musica alta richiama la polizia: sanzionati. Multato anche un bar

Quattro adolescenti si son visti apaprire i poliziotti alla porta, sabato sera, verso mezzanotte, a Rovereto.

Richiamati dal vociare e dalla musica, proveniente da quell'appartamento di un condominio, gli agenti del locale commissariato hanno deciso di verificare la situazione

A quanto pare, i giovani, tutti e quattro fra i 15 e i 16 anni, riuniti nell'abitazione di una di loro in assenza dei suoi genitori, erano talmente rumorosi da disturbare i vicini.

I poliziotti sono dunque intervenuti e hanno contestato (comminando con le relative sanzioni) non solo il disturbo della quiete ma anche la violazione delle regole covid, per quanto riguarda le visite a dfomicilio, il distanziamento e il coprifuoco.

Sempre nell'ambito di controlli sulla prevenzione covid, la polizia ha sanzionato un bar di Rovereto: il motivo è la somministrazione di bevande in modalità diverse dall'asporto (l'unica permessa).

Inoltre i tre clienti sono risultati residenti fuori comune e privi di un motivo valido per trovarsi la sera in città.

Nel corso del week-end gli agenti si sono impegnati anche nel richiamare i cittadini al rispetto del distanziamento, sia in centro storico sia in altri luoghi molto frequentati, come le piste ciclabili.