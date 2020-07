Quando ha visto la sua bicicletta, quella che gli avevano rubato poco tempo prima in città, nelle mani di un’altra persona ha subito chiamato i vigili. È così che una pattuglia del Corpo intercomunale di polizia locale “Rovereto e valli del Leno”, nei giorni scorsi, è intervenuta in via Lungo Leno sinistro, in corrispondenza del civico 24, su richiesta del proprietario di una mouintain bike marca Scott.

Sulla sua bicicletta c’era un ragazzo straniero, che poi è risultato essere un cittadino extracomunitario irregolare sul territorio italiano. Il giovane infatti ha il permesso di soggiorno scaduto e non lo ha mai rinnovato.

Gli agenti, dopo le opportune verifiche hanno provveduto alla riconsegna del bene al legittimo proprietario.

Il giovane senegalese invece è stato identificato e denunciato in stato di libertà per ricettazione. Gli è stata inoltre contestata la violazione dell’articolo 10 bis del Testo unico sull’immigrazione, con contestuale notifica dell’invito a presentarsi in questura.