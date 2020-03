Principio di incendio, la notte scorsa, in via Unione a San Giorgio di Rovereto. Il fumo si è sprigionato probabilmente per un guasto elettrico da un quadro di corrente, ed ha invaso i locali di un mini-market, al piano terra di un condominio di quattro appartamenti.

L'allarma ha fatto prontamente intervenire i Vigili del Fuoco di Rovereto, che in breve hanno circoscritto le fiamme.

Per precauzione, quattro famiglie che vivono ai piani superiori sono state evacuate per un paio d'ore. Hanno potuto rientrare a casa intorno alle 2 di notte. Ingenti i danni al supermercato, nessuna conseguenza per le persone. Sul posto anche il sindaco Valduga, allertato per eventuali soluzioni abitative di emergenza per le famiglie sfollate, che alla fine non sono state necessarie.