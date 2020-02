Il centrodestra di Rovereto ha deciso: a sfidare il sindaco uscente Valduga, e gli eventuali altri sfidanti, ci sarà un "moderato" vicino a Tarolli. Il comunicato della Lega Trentino di ieri sera è molto chgiaro: "Andrea Zambelli sarà il candidato Sindaco a Rovereto per la coalizione del Cambiamento. Questo quanto emerso nel corso dell'ultimo incontro che si è svolto stasera tra i principali referenti della coalizione che governa la Provincia Autonoma di Trento. L'obiettivo è quello di portare anche a livello comunale quel cambiamento che i cittadini richiedono da tanto tempo. Ha 44 anni e lavora nell'azienda della sua famiglia. Un nome, quello di Andrea Zambelli, che fa parte della nostra area politico-culturale e che lavorerà per un'altra Rovereto che riuscirà, dopo anni di immobilismo e grazie a una coalizione unita e coesa come non mai avvenuto, a ritornare ad essere un centro economico e culturale del Trentino".

L'unanimità che viene annunciata, in realtà, vede la contrarietà di Zenatti di Fratelli d'Italia, che avrebbe preferito un canbdidato meno moderato, non nascondendo peraltro le sue ambizioni alla corsa per il municipio.