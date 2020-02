AGGIORNAMENTO - E' fuori pericolo l'uomo ricoverato questa notte a Rovereto. Secondo gli inquirenti, non è escluso che il giovane straniero si sia feritoi da solo candendo a terra a causa dell'elevato tasso alcolico. NOn è quindi confermata l'ipotesi di una rissa.

Un giovane di 27 anni è ricoverato in gravi all'ospedale di Rovereto, dopo una aggressione accaduta ieri sera intorno alle ore 21 a Rovereto, nel centralissimo piazzale dell'Urban Center in corso Rosmini. Secondo le prime ricostruzioni, ma i Carabinieri stanno ancora definendo il quadro dell'accaduto, l'uomo è uno straniero, e sarebbe stato colpito a calci e pugni durante un a furiosa lite: è stato rinvenuto privo di sensi, per terra, e presenta un trauma cranico.