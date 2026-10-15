RIVA DEL GARDA. Deve scontare quattro anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata. Un cittadino italiano è stato individuato e arrestato dagli agenti del Commissariato di Riva del Garda, che hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria.

L’uomo, rintracciato dai poliziotti, è stato accompagnato alla casa circondariale di Spini di Gardolo, dove dovrà scontare la pena. L’operazione è stata condotta dal personale della Polizia di Stato in esecuzione del provvedimento giudiziario.

Un secondo intervento è stato effettuato a Trento, dove la polizia ha eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti di un cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale. L’uomo si trovava in carcere per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Al momento della scarcerazione, gli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura hanno provveduto al rimpatrio immediato. Lo straniero è stato imbarcato sul primo volo disponibile per il Paese d’origine, accompagnato da una scorta della Polizia di Stato. Un’operazione analoga era stata effettuata anche il giorno precedente.