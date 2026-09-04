RIVA DEL GARDA. Momenti di tensione nel pomeriggio di oggi, venerdì 4 settembre, in via dei Molini, dove un ragazzo minorenne è stato raggiunto da alcuni colpi inferti con un coltello. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i sanitari.

Il giovane presentava ferite a un braccio e a una gamba ed è stato preso in carico dai soccorritori. Vista la situazione è stato fatto intervenire anche l’elicottero sanitario. Un altro giovane, maggiorenne, ha riportato conseguenze più lievi ed è stato accompagnato all’ospedale di Arco.

Nel frattempo sono partite le ricerche delle persone che si erano allontanate prima dell’arrivo delle pattuglie. Nel giro di poco tempo i Carabinieri sono riusciti a risalire a due sospettati.

Uno ha raggiunto autonomamente la caserma.