TRENTO. Nel pomeriggio di oggi, 21 luglio, una violenta grandinata ha colpito la zona di Arco e la Val di Ledro, dove i temporali hanno scaricato al suolo grandi quantità di ghiaccio, imbiancando strade e prati in pochi minuti.

I fenomeni più intensi si sono concentrati nel Garda Trentino, con particolare evidenza nell'area dell'ex Colonia Miralago di Riva del Garda e in diversi punti della Val di Ledro, dove la grandine ha creato uno scenario insolito in piena estate.



Il peggioramento era stato previsto dalla Protezione civile del Trentino, che nella serata di lunedì aveva diramato un'allerta gialla per temporali su tutta la provincia, segnalando la possibilità di rovesci di forte intensità accompagnati da grandine, raffiche di vento e fulmini.





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Temporali forti anche in altre zone del Trentino. L'allerta resta valida fino alla mezzanotte di oggi, martedì 21 luglio 2026. Le autorità raccomandano prudenza, poiché nelle prossime ore sono ancora possibili precipitazioni intense, con locali allagamenti, smottamenti e disagi alla circolazione.