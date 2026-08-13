STENICO. È Cristiano Maino, 21 anni, di Arco, il giovane che ha perso la vita nelle prime ore di questa mattina nel grave incidente stradale avvenuto a Villa Banale, nel territorio comunale di Stenico.

La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. In base ai primi elementi raccolti, il giovane stava viaggiando a bordo del proprio scooter quando si è verificato un contatto con un mezzo utilizzato per la raccolta dei rifiuti. Dopo l'urto, il 21enne è stato sbalzato dal mezzo ed è finito violentemente sull'asfalto.

L'allarme ha fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Stenico, il personale sanitario e le forze dell'ordine. Le condizioni di Cristiano Maino sono apparse da subito disperate.

I sanitari hanno tentato di soccorrerlo, ma ogni intervento si è rivelato inutile: il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

A Villa Banale è intervenuta anche la polizia locale, impegnata nei rilievi necessari a ricostruire con precisione la sequenza dell'incidente. Gli accertamenti dovranno chiarire le circostanze del contatto tra lo scooter e il mezzo della raccolta rifiuti e verificare eventuali responsabilità.