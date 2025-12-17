TRENTO. Il Tar di Trento ha dichiarato inammissibile e infondato nel merito il ricorso del Comitato Salvaguardia Area Lago contro comune di Riva del Garda e Provincia di Trento contro la variante al piano regolatore che aveva sancito l'accordo urbanistico sull'area ex Cattoi con la società degli imprenditori Peter Hager e Paolo Signoretti.



Secondo i giudici amministrativi il percorso per arrivare alla variante è stato corretto e anche l'accordo urbanistico non presenta irregolarità.



Resta comunque aperto il dibattito pubblico sul futuro dell’area ex Cattoi, che negli ultimi mesi ha acceso confronti politici e cittadini. Dal punto di vista amministrativo, però, la decisione del Tar di Trento consolida la variante urbanistica e l’accordo con i privati, fissando un quadro di riferimento che, salvo ulteriori sviluppi giudiziari, consente al progetto di proseguire secondo quanto previsto, con l’inserimento del nuovo comparto residenziale e del parco pubblico di circa 15.000 metri quadrati.