RIVA DEL GARDA. Poche ore dopo l’arresto messo a segno a Trento nei giorni scorsi, la polizia di Stato ne ha fatto un altro per la truffa del “finto carabiniere”, questa volta solo tentata, a Riva del Garda. In manette sono finiti due uomini arrivati da fuori provincia, accusati di tentata truffa aggravata in concorso.

Dalla tarda mattinata di mercoledì 11 novembre al Commissariato di Riva del Garda sono arrivate numerose segnalazioni di tentate truffe, tutte con lo stesso copione. Gli agenti hanno quindi organizzato controlli in tutto il territorio comunale e sulle principali vie di collegamento.

Secondo la nota della Questura di Trento, i poliziotti delle Volanti hanno notato due uomini dall’atteggiamento sospetto nei pressi dell’autostazione di Riva. Appena hanno visto gli agenti, i due hanno cercato di allontanarsi in fretta. Una volta fermati, non avevano documenti d’identità e non hanno saputo spiegare perché si trovassero in quella zona.

Gli agenti hanno fatto subito i primi accertamenti, con l’aiuto della Sala operativa del Commissariato. Così hanno scoperto che durante la mattinata i due avevano ricevuto sui telefoni cellulari una serie di indirizzi da raggiungere. Secondo gli investigatori, l’obiettivo era completare truffe ai danni di persone anziane, che un complice aveva già avviato per telefono.

A confermarlo, alcune delle persone che abitavano a quegli indirizzi erano proprio tra quelle che poco prima avevano chiamato il Nue 112 per segnalare il tentativo di raggiro. Lo schema era quello già noto: un finto maresciallo dei carabinieri telefonava parlando di inesistenti problemi con la giustizia di un familiare, poi convinceva le vittime a consegnare denaro e gioielli per “sistemare” la situazione.

I due uomini sono stati arrestati in flagranza e portati nel carcere di zona, a disposizione dell’autorità giudiziaria.