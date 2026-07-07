RIVA DEL GARDA. Lo sport come strumento di rinascita, benessere e condivisione. Domenica 12 luglio Riva del Garda ospiterà la seconda edizione di Sup Rosa, l'iniziativa dedicata alle donne che hanno affrontato un tumore al senoe desiderano ritrovare forza, mobilità e fiducia attraverso l'attività fisica.

L'evento è promosso dal Sup Club Riva del Garda e da Lotus Oltre il Tumore al Seno, con il sostegno del Comune di Riva del Garda, e rappresenta un'importante occasione per unire sport, salute e solidarietà.

Sup Rosa rientra tra i progetti che Lotus Oltre il Tumore al Seno porta avanti per promuovere corretti stili di vita, favorire il recupero fisico dopo le terapie e prevenire gli effetti collaterali dei trattamenti. L'attività sul sup permette infatti di migliorare la mobilità e il benessere generale, offrendo al tempo stesso un momento di condivisione e sostegno reciproco.

L'iniziativa vuole anche creare una comunità di donne unite dalla stessa esperienza, dove il confronto avviene in un clima autentico, accogliente e privo di giudizi. Un modo per trasformare il percorso della malattia in un'opportunità di crescita, riscoperta di sé e nuova energia, con il lago come scenario di una giornata all'insegna della rinascita.