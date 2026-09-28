ARCO. La strada della Maza sarà chiusa al traffico nelle ore notturne per sei giorni, da lunedì 5 a sabato 10 ottobre. La chiusura della statale 240 di Loppio e Val di Ledro, nella diramazione Nago-Bolognano, sarà attiva dalle 21.30 alle 5 del mattino successivo.

Lo stop alla circolazione è necessario per consentire alcune lavorazioni legate al collegamento stradale tra passo San Giovanni e località Cretaccio. In particolare, durante le ore di chiusura sono previste la posa delle travi necessarie alla realizzazione della nuova rotatoria e le operazioni di scarico del materiale destinato al riempimento del muro di sostegno.

La scelta di concentrare le lavorazioni durante la notte è stata adottata per limitare i disagi alla circolazione, consentendo il normale transito durante le ore diurne.

Durante la chiusura il traffico sarà deviato lungo la viabilità alternativa. Per i mezzi leggeri sarà possibile utilizzare il collegamento Torbole-Nago. La stessa deviazione potrà essere utilizzata dai mezzi pesanti in salita, in direzione Rovereto.

Per i mezzi pesanti in discesa, invece, sarà necessario seguire un percorso alternativo. I camion diretti verso l'Alto Garda dovranno passare da Trento, utilizzando l'A22, la statale 12 o la provinciale 90, per poi proseguire lungo la statale 45 bis Gardesana occidentale.

La chiusura interesserà esclusivamente la fascia notturna. Durante il giorno la strada tornerà regolarmente percorribile, mentre nelle ore interessate dal cantiere sarà necessario seguire le deviazioni predisposte.

L'intervento si inserisce nel quadro dei lavori per la realizzazione del nuovo collegamento stradale tra passo San Giovanni e località Cretaccio, opera destinata a modificare l'assetto della viabilità nell'area dell'Alto Garda.