RIVA DEL GARDA. È Stefania Fugatti la nuova (e la prima donna) direttrice dell’Apsp «Città di Riva». Prende il posto del dimissionario Davide Preti che ha ricoperto questo incarico per diversi anni e che lascerà ufficialmente il ruolo entro fine anno.

Tra le circa 15 candidature presentate, la commissione esaminatrice ha individuato quattro profili di alto livello che sono stati poi sottoposti alla valutazione diretta del consiglio d’amministrazione. In questo poker di nomi il cda ha scelto quello della dottoressa Stefania Fugatti considerata «la figura ideale a cui affidare la guida dell’azienda»: «Nei prossimi giorni provvederemo alla formalizzazione contrattuale».

Nell’Alto Garda la dottoressa Fugatti è una figura già conosciuta e apprezzata: ha conseguito la laurea specialistica in Scienze Infermieristiche presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Verona, ha lavorato per molti anni all’interno dell’Azienda sanitaria provinciale e nel 2019 le è stata affidata la responsabilità della gestione del personale e dei processi di assistenza presso l’Ospedale di Rovereto. Dal 2024 ad oggi è stata (e lo è tuttora, almeno fino a quando non comincerà col nuovo incarico a Riva) direttrice della Rsa Molino di Dro.

«La nuova direttrice raccoglierà un’eredità importante e stimolante - sottolinea il presidente Franco Benuzzi - La nostra realtà è complessa e viva: comprende la cura e l’assistenza di 100 residenti (tra cui un nucleo dedicato di 20 unità per persone affette da demenza), la gestione di un Centro Diurno che accoglie circa 40 anziani, 22 alloggi protetti presso Casa Mielli, la consegna di circa 45.000 pasti a domicilio all’anno nei Comuni di Riva, Tenno e Nago Torbole e la guida professionale di oltre 130 dipendenti.

Oltre alla gestione ordinaria, la dottoressa Fugatti sarà al nostro fianco per portare avanti progetti di grande impatto per il territorio, primi fra tutti la ristrutturazione della sede storica e lo studio per l’introduzione dei servizi di cure intermedie».

Nell’annunciare la scelta di Stefania Fugatti, presidente e cda esprimono il proprio grazie al direttore uscente Davide Preti: «In questi anni il suo supporto è stato prezioso, ed è doveroso ricordare in particolare la straordinaria dedizione, l’umanità e la forza con cui ha guidato la nostra comunità durante il Covid».