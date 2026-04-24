RIVA DEL GARDA. Un'operazione antidroga condotta dalla polizia ha portato al sequestro di 100 grammi di cocaina e l'arresto di un giovane spacciatore a Riva del Garda.

Tutto è iniziato grazie all'intuito di un giovane poliziotto, libero dal servizio, che ha notato una persona in atteggiamento sospetto. Immediatamente, ha richiesto l'intervento della Volante, assistendo proprio in quel momento a una cessione di sostanza stupefacente. La perquisizione ha rivelato 11 grammi di cocaina e 1520 euro in contante. L'individuo, che aveva dichiarato di trovarsi in zona per motivi turistici, è stato denunciato a piede libero.

Poco dopo, un'altra operazione ha portato al controllo di un giovane, trovato con cinque dosi di cocaina. La successiva perquisizione della sua camera d'albergo ha rivelato un vero e proprio deposito: 90 dosi di cocaina pronte per la vendita, oltre a 18 grammi di hashish. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Trento.