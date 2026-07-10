PHOTO
TORBOLE. Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri lungo la Gardesana. Intorno alle 22.15 due motociclette si sono scontrate frontalmente in località Tempesta, sulla statale 249, in una zona al confine tra Trentino e Veneto.
Immediato l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati tre mezzi dei vigili del fuoco con otto operatori, due ambulanze, l'elisoccorso e la polizia stradale.
La strada è stata completamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi dell'incidente.