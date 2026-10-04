RIVA DEL GARDA. Nathan Seganti sale sul tetto del mondo. Il ventenne di Riva del Garda, atleta della Nazionale italiana Fisi di sci d’erba, ha conquistato la medaglia d’oro nel SuperG ai Campionati Mondiali Junior disputati a Miyazaki Kunitomi, in Giappone.

Il giovane rivano ha chiuso davanti al ceco Matyas Stefanek, secondo, e al compagno di Nazionale Michael Bertagno, terzo. Per Seganti si tratta del primo oro iridato della carriera, arrivato nella stessa specialità nella quale a fine agosto aveva conquistato anche il titolo italiano Junior.

Il successo giapponese porta a quattro il numero delle medaglie mondiali Junior conquistate da Seganti. Nel 2025 aveva ottenuto in Repubblica Ceca l’argento nello slalom speciale e il bronzo nella supercombinata, mentre il primo podio iridato era arrivato nel 2023 in Austria, con un altro bronzo nella supercombinata.