RIVA. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi e ieri pomeriggio è arrivato il triste annuncio. Marco Morandi, 63 anni, di Bolognano, è morto all'ospedale Santa Chiara. Domenica notte era rimasto vittima di un incidente.



A bordo della sua moto Bmw Gs stava percorrendo la circonvallazione di Riva in direzione di Arco quando, all'uscita della seconda galleria dopo il breve tratto a cielo aperto che passa sotto via Ardaro, ha finito per schiantarsi contro la parete in cemento.



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