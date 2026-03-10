ARCO. Una tranquilla serata domenicale nella frazione di San Martino è stata sconvolta da un furto in abitazione. Nella serata domenica, infatti, ignoti hanno fatto irruzione in un appartamento al primo piano di un edificio in via Angelo Maino, non lontano dal suggestivo Convento dei Frati Cappuccini che domina la zona.



La vittima, una pensionata residente sola nell'alloggio, è rientrata intorno alle 20.30 nella sua abitazione dopo aver sbrigato alcune faccende. Una volta entrata nella camera da letto (lato nord-est), ha scoperto il furto: i ladri avevano forzato la tapparella, rotto il vetro della finestra e si erano introdotti nell'abitazione.



I malviventi hanno rovistato esclusivamente nella stanza da letto. L'unico oggetto che risulta rubato è una catenella in ottone poggiata sul comò vicino al letto: un gioiello economico, forse scambiato per oro dai ladri. Non risultano altri furti nelle zone limitrofe dell'appartamento; probabilmente i responsabili non hanno avuto il tempo di agire oltre.



La donna ha riferito ai carabinieri della Stazione di Arco che la vicina di casa le ha raccontato di aver sentito colpi sospetti intorno alle 19.30 dal figlio che abita al piano superiore. Pensando si trattasse della vicina stessa, nessuno ha dato l'allarme.



Al rientro, la pensionata ha notato una «Toyota» bianca parcheggiata vicino al cancello del palazzo, mai vista prima in zona, ma non è riuscita a rilevare modello né targa. Si tratta dell'ennesimo caso di furti in abitazione che si registra negli ultimi mesi nella zona dell'Oltresarca, una delle più battute dai malviventi che continuano, quasi quotidianamente, a colpire.