RIVA DEL GARDA. Alle 6.24 del mattino del 13 dicembre 1976, giorno di Santa Lucia, una scossa di terremoto svegliò improvvisamente gli abitanti dell'Alto Garda e della Valle di Ledro. Il sisma, di magnitudo 4,3, provocò danni soprattutto a Riva del Garda e nel territorio di Ledro: diversi edifici furono dichiarati inagibili e numerose famiglie dovettero abbandonare le proprie abitazioni. A cinquant'anni da quell'evento, il territorio torna a fare i conti con la propria memoria, ma soprattutto con la necessità di prepararsi ai rischi sismici.

Nasce con questo obiettivo il programma di iniziative «Per non dimenticare e non trovarsi impreparati», in calendario dal 20 novembre al 13 dicembre a Riva del Garda. Un percorso che unisce ricostruzione storica, divulgazione scientifica e formazione, coinvolgendo istituzioni, ricercatori, professionisti, studenti e cittadini.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 20 novembre alle 18 al Museo Alto Garda, con l'inaugurazione della mostra temporanea «I giorni di Santa Lucia – Il terremoto e le trasformazioni di Riva del Garda», dedicata ai danni provocati dal sisma nel centro storico e ai cambiamenti che ne sono seguiti.

Il programma entrerà nel vivo a dicembre. Giovedì 10, all'Itet Floriani, gli studenti parteciperanno a un incontro formativo sulla conoscenza dei terremoti, dalla sismologia all'ingegneria sismica. Un secondo appuntamento rivolto alle scuole è previsto sabato 12 dicembre al liceo scientifico Maffei.

Venerdì 11 dicembre sarà invece la giornata dedicata ai professionisti, con un convegno tecnico-scientifico alla Sala Fraglia della Vela, dalle 9 alle 13.30. Al centro dei lavori il rischio sismico nell'Alto Garda, tra caratteristiche geologiche, vulnerabilità degli edifici, interventi antisismici e tutela del patrimonio culturale. Tra gli approfondimenti anche gli effetti del terremoto sulla chiesa di Santa Maria Assunta a Riva del Garda.

La serata di sabato 12 dicembre sarà aperta a tutta la cittadinanza. Alle 20, all'auditorium del Conservatorio, il sismologo Alessandro Amato, dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, interverrà all'incontro «Il terremoto tra scienza e società», accompagnato dall'esibizione del Gruppo Vocale Garda Trentino.

La ricorrenza si concluderà domenica 13 dicembre, nel giorno esatto del cinquantesimo anniversario, con «Incontriamo la Protezione civile». Dalle 10 alle 15 piazza III Novembre e il centro storico ospiteranno una passeggiata urbana pensata soprattutto per le famiglie, con stand, dimostrazioni e attività per conoscere da vicino il sistema della Protezione civile e il funzionamento degli interventi nelle emergenze.

Saranno presenti i Vigili del fuoco volontari di Riva del Garda, il Soccorso alpino e speleologico del Trentino, la Croce Rossa del Trentino, gli Psicologi per i popoli del Trentino e la Scuola cani da ricerca e catastrofe. Prevista anche una casetta dedicata alla simulazione di un terremoto.

L'iniziativa è promossa dal Dipartimento protezione civile, foreste e fauna della Provincia autonoma di Trento, dall'Università di Trento, attraverso il Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e meccanica, insieme agli ordini professionali, al Comune di Riva del Garda, al Museo Alto Garda e all'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale.