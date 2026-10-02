l’addio

Giornalista, rivano doc e grande appassionato di volo e motori, Claudio Chiarani si è spento a 69 anni dopo aver affrontato la malattia con coraggio. Per anni è stato una firma storica de l’Adige, raccontando Riva e il suo territorio con curiosità, ironia e passione fino all’ultimo articolo, scritto dall’ospedale.