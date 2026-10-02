PHOTO
RIVA DEL GARDA. Amava volare. Amava scrivere. Amava la libertà. Claudio Chiarani se n'è andato a 69 anni dopo alcuni mesi in cui ha affrontato la malattia guardandola in faccia, sfidandola senza paura, come ha fatto tante volte nella vita decollando con un parapendio, salendo in sella alle sue moto, firmando un articolo di giornale.Un epilogo triste per una battaglia iniziata nel febbraio scorso e finita ieri notte circondato dai suoi affetti nella casa di via Cattoni a Riva, dove era tornato martedì dopo una settimana di ricovero in ospedale ad Arco.
L’articolo completo sul giornale in edicola e sull’edizione digitale