RIVA. Non ce l'ha fatta Francesco Zinetti, imprenditore noto e stimato nell'Alto Garda, che mercoledì era rimasto vittima di una caduta nella propria abitazione. Zinetti, 85 anni, si è spento ieri dopo due giorni nei quali non si è mai ripreso dal grave trauma cranico riportato nella caduta.

Nella sua vita ha avviato varie aziende che hanno lasciato un segno nella storia economica locale: Autogarda, prima concessionaria Fiat della zona, l'officina Benaco, Vetrogarda e il negozio La Serena.



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