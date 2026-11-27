RIVA. Domani, dalle 8.15 alle 13, la Sala della Comunità di Riva del Garda ospiterà un convegno dedicato alla mitezza, organizzato dall’Itet “Giacomo Floriani” e da Arkè Formazione. L’evento - dal titolo “La forza che non ti aspetti: la mitezza come motore per trasformare il modo di abitare il mondo, le relazioni e la cura” - nasce dall’osservazione critica della realtà, proponendosi come contributo educativo e culturale durante il quale esplorare le modalità attraverso cui la mitezza può farsi strategia di trasformazione. Mitezza, specificano gli organizzatori dell’iniziativa, intesa come consapevolezza della necessità di superare ogni forma di violenza e prevaricazione, assenza di arroganza, rifiuto del narcisismo e attiva disposizione verso il bene dell’altro.

Gli studenti del Floriani saranno protagonisti e relatori al fianco degli esperti, con l’obiettivo di dare voce alla propria visione del futuro. Cinque gli ambiti che permetteranno di analizzare la mitezza: educazione e dialogo fra generazioni, ambiente naturale e culturale, economia, etica e IA, uno sguardo di cura. Tra i relatori vi sarà Ivo Lizzola, già docente di Pedagogia sociale e della marginalità all’Università di Bergamo; Michele Dorigatti, tra i fondatori della SEC (Scuola di Economia Civile) e direttore della Fondazione Don Guetti; Vincenzo Passerini, intellettuale e fondatore di realtà editoriali in Trentino; Nora Bonora, psicologa e psicoterapeuta, direttrice della scuola di Counseling Ecobiografico di Arkè.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, le aule del Floriani ospiteranno invece laboratori esperienziali e operativi dedicati alle seguenti attività: con Eleonora Vendrame, counselor ecobiografica, si tingeranno dei tessuti con colori naturali al fine di entrare in contatto con le proprie emozioni (la mitezza nelle mani); laboratorio con Michele Dorigatti per sperimentare il significato di una economia “mite” (economia e mitezza); attività musicali con Marco Ziliani, ex studente dell’Istituto di viale dei Tigli, oggi musicista, autore e polistrumentista (mitezza e musica). Il convegno, aperto a chiunque desideriandare a fondo alle tematiche qui esposte, è gratuito: se le iscrizioni ai laboratori pomeridiani verranno raccolte durante la mattinata nella Sala della Comunità, il convegno mattutino richiede invece necessaria iscrizione, effettuabile attraverso il sito web dell’Itet G. Floriani (https://www.lamitezza.it/).

Elena Piva