RIVA DEL GARDA. Intervento di soccorso nel primo pomeriggio di oggi, 5 agosto, nel canyon del torrente Albola, nel territorio di Riva del Garda, dove una forrista straniera è rimasta ferita durante un'escursione. La donna ha riportato un trauma a una caviglia ed è stata recuperata con il verricello dall'elicottero e trasportata all'ospedale di Rovereto.

L'allarme è stato lanciato alle 12.50 dai compagni di escursione tramite il Numero Unico per le Emergenze 112. Il gruppo si trovava nella parte iniziale della forra, all'altezza della calata numero 10.

La Centrale Unica di Emergenza ha attivato la Stazione di Riva del Garda del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino e il gruppo tecnico forre. Due tecnici specializzati hanno raggiunto rapidamente l'infortunata con l'attrezzatura necessaria, trovandola in un tratto asciutto del canyon.

Nel frattempo l'elicottero ha trasportato sul posto personale specializzato nei soccorsi in forra. La posizione della donna, in un punto sufficientemente aperto del canyon, ha consentito il recupero con il verricello. Dopo essere stata stabilizzata dal tecnico di elisoccorso, la ferita è stata issata a bordo dell'elicottero, affidata all'équipe sanitaria e trasportata in ospedale a Rovereto.