ALTO GARDA. Rendere le città più sicure, vivibili e sostenibili attraverso nuove idee di mobilità. È l’obiettivo degli appuntamenti organizzati tra Riva del Garda e Arco dal 19 al 21 settembre, con iniziative dedicate alla bicicletta, alla sicurezza stradale e alla trasformazione degli spazi urbani.

Il programma si aprirà sabato 19 settembre ad Arco con il laboratorio per bambini “Crea il cestino per la tua bici”, curato dai Green Guys della compagnia Mulino ad Arte. A Villa Tappainer, dalle 15.30 alle 18, i partecipanti potranno realizzare cestini per biciclette utilizzando materiali di recupero. In serata, alle 20.30, a Riva del Garda andrà in scena lo spettacolo “Le più grandi imprese del ciclismo italiano”, al parco del Conservatorio, nell’ambito del Teatro a pedali festival.

Domenica 20 settembre spazio a “Ciclami tutta”, una giornata dedicata alle due ruote e alla scoperta del territorio senza automobile. La pedalata partirà alle 10 dal rione Degasperi di Riva del Garda, con tappe in viale Dante e ad Arco, dove è previsto il passaggio alla Festa della pace. Il percorso si concluderà nel pomeriggio con una merenda, musica e attività per famiglie. In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata al 4 ottobre.

Lunedì 21 settembre, a Palazzo Martini a Riva del Garda, si terrà invece l’incontro “Mobilità futura, territorio e sicurezza stradale”. Amministratori, tecnici ed esperti discuteranno di trasporto locale, infrastrutture, digitalizzazione della mobilità e pianificazione urbana. Tra i partecipanti il sindaco Alessio Zanoni, l’assessore alla mobilità Gabriele Bertoldi, il comandante della Polizia locale Filippo Paoli, il presidente di Apm Fabiano Chizzola e rappresentanti delle aziende Openmove e Weelo.