RIVA DEL GARDA. Lesioni gravi e rapina impropria: sono le ipotesi di reato per il duplice accoltellamento di venerdì in via Molini. Quattro giovani coinvolti, due feriti e due denunciati a piede libero, che si rimbalzano le responsabilità. Il più grave, un 17enne, resta ricoverato al Santa Chiara di Trento.

La Polizia ha recuperato due coltelli a scatto vicino al luogo dell’aggressione. Le indagini, coordinate dal pm Fabrizio De Angelis, dovranno chiarire movente e dinamica. Non viene contestato il tentato omicidio.



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