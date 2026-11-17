RIVA. Alla malvagità umana non c'è fine. È una storia di sofferenza e terrore, ma anche di rinascita e desiderio di riscatto, quella che arriva dal Gattile Pan Eppa di Riva e vede suo malgrado protagonista la piccola Luna, micia di un anno: qualcuno le ha sparato.

Con preghiera di segnalare qualsiasi informazione utile alle forze dell'ordine, ricordiamo che l'art. 544 bis del codice penale punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 5mila a 30mila euro chiunque uccida un animale per crudeltà (vi è l'aggravante per sevizie). Nel 2025 la Legge Brambilla ha inasprito le pene con l'art. 544-ter, che configura il reato di maltrattamento di animali quando essi sopravvivono riportando ferite o lesioni.

«Luna viveva in colonia, ma qualcuno le ha sparato alla zampina posteriore destra - raccontano le volontarie - ha conosciuto la paura e il dolore, ma anche mani gentili che l'hanno curata. È stata operata e il proiettile le è stato tolto. Adesso sta guarendo e aspetta la sua seconda possibilità, pur essendo molto delicata: in colonia non può tornare, sarebbe un'agonia riportarla dove ha provato terrore a causa di chi si diverte a fare del male».

Luna è una bellissima gattina tricolore; è stata sterilizzata, vaccinata, dotata di microchip e risulta fiv e felv negativa.

«È dolce e coccolona benché ancora spaventata - aggiungono dal Gattile - avrà bisogno di tempo, pazienza e dolcezza per imparare a fidarsi. Nel suo piccolo cuore c'è tanto amore e cerchiamo un ambiente casalingo sicuro e protetto dove possa essere amata».

Sono tanti i gatti che cercano famiglia: da Mindy, 13enne dolce e timida, a Minush, micio di 9 anni frizzantino e riservato.

Per informazioni: 3446536166.