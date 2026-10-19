RIVA DEL GARDA. Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 19 ottobre, in località Dom, a Riva del Garda. Una donna di 43 anni è rimasta gravemente ferita dopo che l’auto sulla quale viaggiava è uscita autonomamente di strada, finendo in una scarpata e ribaltandosi. Nell’incidente la donna è rimasta schiacciata dal veicolo.

L’allarme è scattato intorno alle 14.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Riva del Garda, il personale sanitario con l’elicottero di soccorso e gli agenti della Polizia locale. I soccorritori hanno lavorato per liberare la 43enne rimasta intrappolata sotto il mezzo.

Una volta estratta, la donna è stata affidata alle cure dei sanitari e trasportata in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Le sue condizioni sono gravi e la prognosi resta riservata.

La Polizia locale di Riva del Garda è intervenuta sul luogo dell’incidente per gli accertamenti. La dinamica esatta dell’uscita di strada resta da chiarire.