RIVA DEL GARDA. Saranno ricordati domani, venerdì 25 settembre, Alois Štorch e Leopold Jeřábek, i due legionari cecoslovacchi morti durante la Prima guerra mondiale. La commemorazione inizierà alle 17 davanti al monumento a loro dedicato in località Grez.

Alla cerimonia prenderanno parte rappresentanti dell’amministrazione comunale, del ministero della Difesa della Repubblica Ceca, dell’Associazione dei legionari cecoslovacchi e dei gruppi alpini di Riva del Garda e della zona.

Le legioni cecoslovacche, nate a partire dal 1914, riunivano volontari cechi e slovacchi che combattevano a fianco dell’Intesa per ottenere l’indipendenza dall’Impero austroungarico. In Italia il corpo di volontari si sviluppò dal 1917 e l’anno successivo divenne un esercito cecoslovacco, presente con una compagnia anche in Trentino.

Per i soldati catturati dagli austroungarici la sorte poteva essere la condanna a morte come disertori. Štorch fu catturato durante un’azione alla foce del Sarca e impiccato a Grez, dove oggi sorge il monumento. Jeřábek fu invece colpito mentre cercava di fuggire a nuoto e annegò. La cerimonia di venerdì rinnoverà il ricordo delle loro vicende.