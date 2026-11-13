RIVA DEL GARDA. Un investimento da 800mila euro per rinnovare l’illuminazione pubblica, ridurre i consumi energetici dell’84% e limitare l’inquinamento luminoso. Sono gli obiettivi dell’intervento avviato dall’amministrazione comunale, che prevede la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con apparecchi a basso consumo. Il risparmio stimato è di 31.058 kilowattora all’anno, con una significativa riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

La priorità è stata assegnata al rione Degasperi, dove la nuova pista ciclopedonale è attualmente priva di illuminazione. Il cantiere partirà proprio da questa zona e, salvo imprevisti o piogge persistenti, sarà concluso entro Natale. L’intero programma di riqualificazione dell’illuminazione pubblica dovrebbe invece essere completato entro Pasqua.

Il progetto comprende anche la sostituzione di alcuni tratti delle linee di alimentazione, attraverso la posa di cavi interrati nelle tubazioni esistenti. Saranno inoltre rifatti alcuni plinti di fondazione e aggiornati i cablaggi interni, con la sostituzione completa di determinati quadri elettrici. Le opere di scavo saranno limitate, per contenere l’impatto dei lavori sul territorio.

Alla consegna dei lavori erano presenti l’assessore Gabriele Bertoldi, il dirigente Andrea Giordani e Marco Bertolini per il Comune. Per l’impresa sono intervenuti Alessandro Andreatta e Massimo Tormena. Presenti anche il progettista e direttore dei lavori Cesare de Oliva, il coordinatore della sicurezza Pierluigi Bagozzi e Luca Trentini di Ags.