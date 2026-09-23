RIVA DEL GARDA. Incursione ladresca e vandalica l'altra notte nell'area adibita a skate park adiacente al Centro sportivo «Massimo Malossini», in zona Rione 2 Giugno a Riva del Garda. A riferirne è Andrea Righi, presidente dell'associazione «Go Fast» che gestisce quello spazio dedicato ai giovani appassionati di skateboard e di discipline che da esso derivano ma che nel tempo è diventato anche un frequentato luogo di ritrovo per i ragazzi delle molte famiglie che abitano la zona del Rione e non solo. Gli skater vengono spesso anche da fuori zona per utilizzare l'infrastruttura realizzata ormai molti anni fa nella prima periferia rivana.

Non tutte le frequentazioni però sono gradite. L'altra notte qualcuno ha cercato di rubare l'incasso del distributore automatico che si trova all'interno dello skate park e per farlo ha sfondato il distributore stesso, rubando poi metà dei prodotti che erano conservati all'interno. Principalmente merendine, snack, dolciumi e bevande. Quindi oltre al danno anche il furto.

I ladri-vandali hanno messo mano anche a un vicino rubinetto e poi messo a soqquadro la piccola area adiacente al distributore. Un'incursione inedita: «In questo modo non era mai successo - conferma il presidente Andrea Righi - ed è davvero brutto quanto accaduto».