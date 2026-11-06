RIVA DEL GARDA. Oggi, venerdì 6 novembre, all’Enaip di Varone, istituto che conta 360 studenti, sono state presentate due esperienze di protagonismo giovanile realizzate nell’ambito di altrettanti progetti di Enaip Trentino. Le iniziative sono nate dalla collaborazione tra i circoli Acli di Arco Riva del Garda e Pre/Biacesa, gli Operatori di Comunità dell’Alto Garda e i Centri di formazione professionale di Arco e Varone.

Attraverso video e testimonianze sono stati illustrati Lazos, progetto del Cfp di Arco realizzato in collaborazione con Trentini nel Mondo, e Addolciamoci, iniziativa del Cfp di Varone sviluppata insieme all’Apsp di Riva del Garda e con il sostegno della Comunità di Valle.

Lazos, che in spagnolo significa «legami», nasce da una collaborazione pluriennale con l’associazione Trentini nel Mondo. Si tratta di un'esperienza di scambio culturale e formativo che mette in relazione il Trentino con l’Argentina, creando occasioni di incontro e conoscenza tra realtà geograficamente distanti ma unite da una storia comune.

Diverso, ma altrettanto significativo, il percorso di Addolciamoci, un progetto interamente gestito dai ragazzi, che ha coinvolto giovani e anziani dell’Apsp di Riva del Garda. Il punto di incontro è stata la preparazione di ricette della tradizione, un'attività attraverso la quale i partecipanti hanno potuto condividere esperienze, ricordi e saperi, «impastando relazioni» tra generazioni diverse.

Ad aprire la mattinata è stato Luigi Tait, coordinatore Giovani delle Acli Trentine, che ha proposto ai presenti un questionario online per verificare il livello di conoscenza delle Acli.

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, Walter Nicoletti, presidente delle Acli Trentine, Alessandro Betta, direttore del Cfp di Arco, Francesco Bocchetti, direttore di Trentini nel Mondo, e Ottorino Morandi, del Circolo Acli di Arco, nell’ambito del progetto V.A.R.C.O. Presente anche Ginetta Santoni, sindaca di Dro, che ha sottolineato il valore dell’attività di Enaip, capace di affiancare alla formazione anche concretezza ed esperienze sul territorio.

L’iniziativa si inserisce nel calendario delle attività per l’80° anniversario delle Acli Trentine.

C.L.