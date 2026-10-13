RIVA DEL GARDA. Sei borse di studio da 250 euro e un premio speciale da 150 euro per le studentesse che si sono distinte durante il Sommerkurs 2026, il soggiorno-studio organizzato a Bensheim, in Germania, dal 16 al 29 agosto. La cerimonia di premiazione si è svolta nei giorni scorsi nell'auditorium del liceo Maffei, alla presenza delle rappresentanti dell'associazione Amici di Bensheim e dell'amministrazione comunale.

A ricevere le borse di studio sono state Dalila Barezzani, Isabella Fogazzi, Matilde Novelli, Giorgia Ricetto, Allison Rigatti ed Elisa Zucchelli, premiate per impegno, partecipazione e interesse. Un riconoscimento speciale di 150 euro è stato assegnato a Camilla Andreolli, già partecipante e vincitrice di una borsa di studio nella precedente edizione. Durante la cerimonia sono stati consegnati anche gli attestati di partecipazione.

Il progetto, organizzato dall'associazione Amici di Bensheim nell'ambito del gemellaggio con la città tedesca, ha coinvolto quest'anno 26 partecipanti, tutte ragazze, quasi il doppio rispetto agli ultimi anni. Alla premiazione erano presenti la presidente Roberta Bonavida, una rappresentanza del direttivo dell'associazione e l'assessora comunale alla cultura Stefania Pellegrini. L'iniziativa viene realizzata in collaborazione con l'associazione tedesca Deutsch-Italienischer Freundeskreis Bensheim-Riva del Garda.

«Il numero delle partecipanti dimostra un interesse crescente verso un progetto che va oltre il semplice apprendimento linguistico», ha sottolineato Stefania Pellegrini, evidenziando il contributo delle scuole, degli insegnanti e dell'associazione. Il soggiorno permette infatti di conoscere la cultura, le tradizioni e la realtà della città gemellata, offrendo un'importante occasione di crescita personale. Apprezzamenti sono arrivati anche dalle studentesse e dalle famiglie per la qualità dell'esperienza.