RIVA DEL GARDA. Oltre duemila persone di corsa o a passo sostenuto per le strade della città, con colleghi e colleghe trasformati per un giorno in compagni di squadra. Sono stati 2.200 i partecipanti e 81 le aziende protagoniste della terza edizione della Trentino Business Run, andata in scena giovedì 8 ottobre. Una manifestazione che ha unito sport, benessere e spirito di gruppo, con un percorso di 7 chilometri affrontato correndo oppure camminando.

La partenza è scattata alle 18 da Riva del Garda Fierecongressi, nuovo quartier generale dell'evento, che ha ospitato anche l'arrivo e le iniziative collaterali. La giornata era cominciata nel pomeriggio con un incontro dedicato alla qualità della vita e alla longevità nel mondo del lavoro, al quale hanno partecipato, tra gli altri, Luigi Fontana, professore di Medicina e Nutrizione all'Università di Sydney, e Paolo Borzacchiello, esperto di intelligenza linguistica.

A Riva del Garda la Trentino Business Run fa squadra con 2.200 partecipanti (David Evangelista - VITESSE_DROPBOX) A Riva del Garda la Trentino Business Run fa squadra con 2.200 partecipanti (David Evangelista - VITESSE_DROPBOX) A Riva del Garda la Trentino Business Run fa squadra con 2.200 partecipanti (David Evangelista - VITESSE_DROPBOX) A Riva del Garda la Trentino Business Run fa squadra con 2.200 partecipanti (David Evangelista - VITESSE_DROPBOX) A Riva del Garda la Trentino Business Run fa squadra con 2.200 partecipanti (David Evangelista - VITESSE_DROPBOX) A Riva del Garda la Trentino Business Run fa squadra con 2.200 partecipanti (David Evangelista - VITESSE_DROPBOX) A Riva del Garda la Trentino Business Run fa squadra con 2.200 partecipanti (David Evangelista - VITESSE_DROPBOX) A Riva del Garda la Trentino Business Run fa squadra con 2.200 partecipanti (David Evangelista - VITESSE_DROPBOX) A Riva del Garda la Trentino Business Run fa squadra con 2.200 partecipanti (David Evangelista - 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A conquistare il titolo di squadra più veloce è stata Dolomiti Energia, grazie alla somma dei tempi dei cinque migliori componenti. Il riconoscimento per il gruppo più numeroso è andato alla Cassa Rurale AltoGarda - Rovereto, mentre Mikrotour Viaggi Srl si è distinta per la maggiore presenza femminile e Coop Alto Garda ha ottenuto il premio per il team più creativo.

Tra i singoli partecipanti, i migliori tempi sono stati quelli di Cesare Maestri, portacolori di BM Group, che ha completato il percorso in 21 minuti e 21 secondi, e di Rebecca Rizzi, della Cassa Rurale AltoGarda - Rovereto, arrivata al traguardo in 26 minuti e 10 secondi.

Soddisfatto il sindaco di Riva del Garda, Alessio Zanoni, che ha sottolineato la capacità dell'iniziativa di favorire nuove relazioni e rafforzare la collaborazione tra le persone. Un bilancio positivo condiviso anche dal presidente di Garda Dolomiti, Silvio Rigatti, che ha evidenziato la crescita della manifestazione e il coinvolgimento delle imprese trentine.

A confermare il radicamento dell'appuntamento è anche un dato: 23 aziende partecipano alla Trentino Business Run fin dalla prima edizione. Lo ha ricordato Patrizia Pederzolli Deissenberger, presidente di Communico Italia, sottolineando il valore dello sport come occasione di incontro tra realtà imprenditoriali.

La manifestazione, organizzata da Garda Dolomiti Azienda per il Turismo e Communico Italia, con Gruppo Cassa Centrale come partner principale, si è conclusa con le premiazioni e una festa accompagnata da pasta party e musica.