RIVA DEL GARDA. Colpo grosso a Riva del Garda. Un colpo da 100mila euro. Tanti ne ha incassati il fortunato cliente della tabaccheria Bernardis di viale degli Oleandri.

La conferma è arrivata stamattina, quando il titolare, Roberto Bernardis, ha ricevuto la conferma ufficiale da parte di Lottomatica, con tanto di locandina.

«Nessuna idea su chi sia il fortunato – spiega Bernardis – anche perché la notizia è fresca fresca. L’unica cosa certa è che i soldi sono già stati incassati».

Il cliente ha vito i 100mila euro con un gratta e vinci da 25 euro.