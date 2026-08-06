RIVA DEL GARDA. Proseguono i controlli della Polizia Locale Alto Garda e Ledro contro l'abbandono dei rifiuti, un fenomeno che tende ad aumentare durante il periodo estivo, soprattutto nelle vicinanze delle isole ecologiche. L'ultimo intervento ha portato all'individuazione dei responsabili di un conferimento illecito e all'applicazione di pesanti sanzioni.

L'episodio risale al 28 luglio, quando una pattuglia è intervenuta all'isola ecologica di via Pilati a Riva del Garda, dove erano stati lasciati diversi sacchi di rifiuti. Gli agenti hanno ispezionato il materiale abbandonato, riuscendo a trovare elementi utili per risalire agli autori dell'illecito.

Una volta identificati i responsabili è stata contestata la violazione dell'articolo 152 del Testo Unico Ambientale. La normativa prevede, in questo caso, una sanzione amministrativa di 1.000 euro e il fermo del veicolo per 30 giorniutilizzato per l'abbandono dei rifiuti.

La Polizia Locale Alto Garda e Ledro ricorda che i controlli proseguiranno su tutto il territorio, con particolare attenzione alle aree più soggette agli abbandoni, per contrastare un comportamento che danneggia l'ambiente e il decoro urbano.