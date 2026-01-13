RIVA DEL GARDA. L'attesa è stata lunga ma adesso ci siamo: la Polizia Locale Alto Garda e Ledro ha ottenuto il via libera per la dotazione e l'utilizzo delle nuove «body cam», piccole telecamere portatili posizionate in genere sulla testa o su una spalla degli agenti.



Le apparecchiature sono già state acquistate e saranno operative in un paio di mesi. Spiega il comandante Filippo Paoli: «Serviranno soprattutto per le squadre di pronto intervento, per operazione di polizia giudiziaria e in casi che potrebbero rivelarsi problematici. Saranno gli agenti stessi ad attivarle nel momento dell'intervento».



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