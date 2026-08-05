RIVA DEL GARDA. La Peak Lake Garda 42 continua a crescere e conferma il proprio richiamo internazionale. La sesta edizione della manifestazione, in programma dal 9 all'11 aprile 2027, ha fatto registrare il tutto esaurito in appena quattro giorni dall'apertura delle iscrizioni, con tutti i 5.000 pettorali disponibili assegnati.

La LG21, la mezza maratona, ha raggiunto il sold out dei suoi 2.500 posti in meno di 24 ore. Altri tre giorni sono bastati per completare anche le iscrizioni della LG42, la maratona, portando al completo entrambe le gare.

L'evento, che si disputa lungo le sponde dell'alto Lago di Garda, è ormai tra gli appuntamenti più apprezzati del panorama podistico europeo. A contribuire al successo sono il percorso interamente chiuso al traffico, le partenze e l'arrivo distribuiti in tre località e un'organizzazione che richiama ogni anno atleti da tutto il mondo. Per l'edizione 2027 sono attesi runner provenienti da 73 nazioni.

A testimoniare l'interesse crescente c'è anche la forte presenza sui social: la manifestazione conta oltre 36.000 follower su Instagram, una community che ha seguito con grande attesa l'apertura delle iscrizioni.

«Il sold out raggiunto in così poco tempo è una conferma del percorso di crescita della Peak Lake Garda 42 – commenta Jan Bruns, Event Manager di Communico Italia –. Vedere migliaia di runner scegliere il nostro evento a poche ore dall'apertura delle iscrizioni è motivo di grande orgoglio e responsabilità. Questo entusiasmo ci dà ancora più energia per lavorare a un'edizione capace di superare le aspettative e offrire un'esperienza memorabile a tutti i partecipanti».

Dai primi dati emerge inoltre che la partecipazione femminile continua a essere predominante: le donne rappresentano il 55,5% degli iscritti. Nelle prossime settimane gli organizzatori presenteranno il programma degli eventi collaterali che accompagneranno il weekend, con iniziative dedicate ai runner, alle famiglie e ai visitatori, confermando il ruolo della manifestazione anche come importante appuntamento di apertura della stagione turistica dell'Alto Garda.