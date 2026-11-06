ARCO. Per la prima volta in Trentino, gli Uzeda arrivano sul palco del Centro giovani Cantiere 26 di Arco. L'appuntamento è per venerdì 6 novembre, con una serata dedicata al noise rock e alla scena musicale indipendente che riunirà tre band tra sonorità sperimentali, chitarre distorte e ritmi intensi.

La formazione catanese, attiva dal 1987, è tra i nomi di riferimento dell'underground italiano e internazionale. Nel corso della propria carriera ha costruito un'identità musicale riconoscibile, collaborando anche con il produttore statunitense Steve Albini, figura centrale della scena alternative e noise rock. La data di Arco rappresenta un'occasione particolare per il pubblico trentino, che potrà assistere per la prima volta a un loro concerto sul territorio provinciale.

Ad accompagnare gli ospiti siciliani ci saranno gli Ultrakelvin, band veneta caratterizzata da un sound potente e ricco di spigoli, e i 66 cl, formazione trentina che porterà sul palco la propria energia.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra l'Associazione Musicale Sonà e l'Assessorato alla Cultura del Comune di Arco, con l'obiettivo di promuovere la musica indipendente e sostenere le occasioni di aggregazione culturale rivolte soprattutto ai giovani.

Le porte del Cantiere 26 apriranno alle 20, con ingresso a contributo libero. I concerti inizieranno alle 21.