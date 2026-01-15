NAGO. “Nisal e la sua famiglia hanno finalmente trovato un tetto sotto cui vivere, fortunatamente a soli 3 km dalle scuole dei loro figli. È senza parole per tutto il supporto ricevuto”. Ha dato i primi frutti l’iniziativa solidale partita su GoFundMe da Nago-Torbole per aiutare una famiglia che vive in un villaggio dello Sri Lanka, colpito da un ciclone tropicale lo scorso novembre.



“Purtroppo - scrive l’organizzatore, Gabriele Poli - al momento non hanno ancora elettricità, ma ora possono finalmente ricominciare a vivere”.



“La campagna serve a garantire un alloggio temporaneo e un affitto nei mesi a venire️, cibo, vestiti, acqua pulita e beni di prima necessità, spese per un nuovo mezzo o trasporto alternativo, materiali scolastici e assistenza per i tre bambini, un contributo per ricostruire una casa semplice ma sicura”, scriveva Poli.