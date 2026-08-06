NAGO-TORBOLE. Controlli a tappeto dei Carabinieri durante il fine settimana in occasione di una manifestazione musicale nell'area di Busatte. Per due sere consecutive i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Riva del Garda, insieme ai colleghi delle Stazioni di Riva e Torbole, al Nucleo cinofili di Laives e alla Polizia Intercomunale Alto Garda e Ledro, hanno effettuato un servizio straordinario per contrastare la guida in stato di alterazione e il consumo di droga tra i più giovani.

Cinque pattuglie hanno presidiato le principali vie di accesso alla località, sottoponendo gli automobilisti ad alcol test e drug test ed effettuando controlli con il cane antidroga Chip. Al termine delle due serate sono stati controllati 140 veicoli e 190 persone.

Il bilancio evidenzia otto giovani, tutti con meno di trent'anni e il più giovane appena maggiorenne, segnalati alle Prefetture come assuntori di sostanze stupefacenti dopo essere stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana. Complessivamente sono stati sequestrati 11 grammi di droga, già suddivisi in dosi e spinelli, che saranno analizzati dal Laboratorio analisi sostanze stupefacenti di Laives.

Sul fronte della sicurezza stradale, quattro conducenti sono risultati positivi all'alcoltest con un tasso superiore ai limiti di legge. Per loro è scattato il ritiro della patente per almeno tre mesi e una sanzione amministrativa di 543 euro. Altri tre automobilisti sono stati fermati mentre guidavano dopo aver assunto hashish, con analogo ritiro della patente.

Nel corso dell'operazione sono state inoltre contestate numerose altre violazioni al Codice della strada: una multa per velocità non adeguata alle condizioni del traffico, due per mancato possesso della patente durante il controllo, una per guida con patente scaduta da otto mesi, una per revisione periodica non effettuata e una per circolazione senza assicurazione Rc Auto, violazione che ha comportato anche il sequestro amministrativo del veicolo e una sanzione di 866 euro.

I militari hanno infine elevato sette verbali per veicoli con dispositivi di illuminazione non efficienti e tre sanzioni per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

Visto l'esito dell'attività, il Comando Compagnia Carabinieri di Riva del Garda ha annunciato che servizi straordinari analoghi saranno ripetuti anche nei prossimi fine settimana.