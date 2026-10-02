ARCO. Spostare il baricentro della sanità dalla cura della malattia alla costruzione e al mantenimento della salute, puntando sempre di più sulla prevenzione. È il messaggio lanciato dall’assessore provinciale Mario Tonina durante il convegno “Equilibrio e personalizzazione nell’attività fisica”, ospitato all’Auditorium dell’Oratorio di Arco. «L’attività fisica è uno strumento di salute e di prevenzione, non soltanto una questione di sport e di prestazione», ha sottolineato.

Il movimento, secondo Tonina, deve diventare una componente sempre più importante delle politiche sanitarie, contribuendo a contrastare la sedentarietà, mantenere l’autonomia e ridurre il rischio di numerose patologie croniche. L’attività fisica, però, deve essere anche valutata e personalizzata: non esiste infatti una proposta adatta nello stesso modo a tutte le persone. Da qui l'importanza del confronto tra medici dello sport, preparatori atletici e professionisti della salute.

Al centro dell'incontro di Arco anche la valutazione funzionale dell’atleta, il test cardiopolmonare, la gestione del carico di allenamento e la prevenzione degli infortuni da sovraccarico. Sul palco con Tonina sono intervenuti i medici dello sport Egidio Dipete e Davide Ricci. «Quando competenze differenti dialogano possiamo costruire percorsi più completi, mettendo al centro non soltanto la prestazione, ma la persona e la sua salute», ha evidenziato l’assessore.

La Provincia sta lavorando inoltre con Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino, Università di Trento e Fondazione Bruno Kessler su un progetto che coinvolge ricerca, formazione, borse di studio, dottorati e strumenti per la raccolta e l’analisi dei dati. Nel percorso rientra anche la collaborazione con il professor Luigi Fontana, che a novembre tornerà in Trentino per lavorare al progetto. L’obiettivo, ha concluso Tonina, è chiaro: «Non basta aggiungere anni alla vita, dobbiamo cercare di aggiungere salute agli anni».

Tag: arco, mario tonina, sanità, salute, prevenzione, attività fisica, sport