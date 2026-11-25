RIVA. È morta nel sonno ad appena 18 anni. Elisa Turrini, originaria di Dro e residente a Riva, ha cessato di vivere nella notte tra lunedì e martedì nell'appartamento che divideva con un'altra studentessa universitaria a Bologna, dove da alcuni mesi aveva iniziato a frequentare con profitto la facoltà di Farmacia. Avrebbe compiuto 19 anni il prossimo 24 dicembre, vigilia di Natale. L'ha trovata la sua coinquilina quando è tornata a casa, la sera.

Il dolore dei docenti e dei compagni che con la giovane avevano condiviso gli studi al «Maffei»: «Era una ragazza solare, empatica con tutti. Non la dimenticheremo mai». P.L.



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