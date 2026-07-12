ARCO. È morto ieri mattina, 12 luglio, all’ospedale di Arco il dottor Giacomo Costa, storico medico dello sport dell’Alto Garda. Aveva 90 anni e non si era più ripreso dalla grave caduta avvenuta lo scorso 20 marzo nella sua abitazione di Riva del Garda.

Grande appassionato di sport, Costa era stato anche presidente provinciale del Coni e per circa trent’anni aveva rappresentato un punto di riferimento per la Casa di Cura Eremo di Arco.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto nel mondo sportivo e sanitario locale, dove era conosciuto per la competenza e la lunga attività al fianco di atleti e società.



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