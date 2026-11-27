RIVA DEL GARDA. Sono molti gli ex studenti del «Maffei», ora matricole universitarie, che stanno rientrando a casa per essere vicini alla famiglia Turrini e alla realtà scolastica dove Elisa è diventata compagna di classe, complice ed amica in cinque anni di liceo. Uniti, al di là del gruppo Whatsapp, per stringersi negli abbracci reciproci che sanno di posto sicuro. Aiutare loro e gli attuali liceali ad affrontare lo strazio della perdita di Elisa è stata da subito prerogativa del corpo docente. Ieri, grazie al supporto di alcuni ex maffeiani, sono state predisposte 5 apposite aree (una per ogni sede dell'istituto) dove ragazzi ed insegnanti possono dedicare pensieri ed emozioni ad Elisa.

«Gli studenti sono molto disorientati, confusi e storditi dal dolore e dalle circostanze - spiega Claudia Carloni, docente di religione che ha avuto la 18enne come studentessa per l'intero ciclo superiore - Elisa era estremamente attiva e coinvolgente nella comunità scolastica: impossibile non sapere chi fosse. Abbiamo quindi pensato di creare uno spazio dove, chi ne sente il bisogno, può lasciare un messaggio, un saluto ad Elisa e alla sua famiglia. È importante permettere a tutti loro di esprimere ed esternare quello che stanno provando».

Non appena i cartelloni sono stati posizionati, i maffeiani hanno iniziato a tappezzarli di parole e ricordi, istanti senza tempo al pari di quel sorriso accogliente ed aperto al mondo che, di Elisa, era tratto distintivo. Un comunicato di cordoglio, che ne ripercorre i traguardi e le sfaccettature caratteriali, è stato pubblicato anche sul sito web del liceo. «Tutta la comunità scolastica si unisce in un profondo e commosso pensiero per l'improvvisa e prematura scomparsa di Elisa - si legge nello scritto - neodiplomata del nostro liceo, aveva da poco intrapreso con entusiasmo il percorso universitario in "Chimica e tecnologie farmaceutiche" a Bologna, portando con sé i sogni e i progetti di una giovane vita. Durante gli anni trascorsi tra i nostri banchi, e in particolare da rappresentante d'istituto, Elisa ha lasciato un segno indelebile. La ricorderemo sempre per la sua straordinaria vitalità, la sua autentica empatia e l'intima sensibilità con cui sapeva ascoltare e farsi portavoce dei temi più vicini ai giovani. Il suo impegno e il suo sorriso hanno arricchito la nostra scuola, rendendola un luogo migliore. La dirigente, i docenti, i tecnici, il personale Ata, gli studenti e le studentesse si stringono con affetto e partecipazione attorno alla famiglia, agli amici, ai compagni di classe, e a quanti hanno avuto il privilegio di conoscerla e volerle bene. Ciao Elisa, resterai sempre parte di noi».

Cara lo è stata anche alla segreteria scolastica: «Lucilla ed io - racconta Mario Caruffo - ricorderemo Elisa per la sua allegria contagiosa e per quelle mattine in cui lei, Alessio e Lorenzo facevano tappa fissa in segreteria (tante volte portandoci delle brioches) al solo scopo di salutarci oppure di confidarsi. Ci mettevano al corrente sulle loro prove ed interrogazioni, senza fare a meno di aggiungere quei commenti maliziosi sui prof che, poco dopo, finivano già nel dimenticatoio. Elisa era così: vera, spontanea e diretta, impossibile non volerle bene. La vediamo ancora qui, appoggiata al bancone, intenta ad estorcere qualche spoiler sulla maturità. Un'anima speciale».