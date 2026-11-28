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RIVA DEL GARDA. La morte sarebbe riconducibile a cause naturali. È quanto emerge dai primi risultati dell’autopsia effettuata sul corpo di Elisa Turrini, la studentessa rivana di appena 18 anni trovata senza vita a Bologna nella serata di lunedì 23 novembre.
La giovane frequentava la facoltà di Farmacia e viveva in un appartamento nella zona Barca del capoluogo emiliano, dove è stata rinvenuta senza vita nel suo letto.
L’esame autoptico, disposto dalla Procura di Bologna ed effettuato venerdì 27 novembre, non avrebbe evidenziato elementi tali da far ipotizzare cause diverse da quelle naturali. Sarebbe stata esclusa anche la presenza di malformazioni congenite. I familiari attendono ora il nullaosta dell’autorità giudiziaria per poter celebrare i funerali.
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