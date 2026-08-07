RIVA DEL GARDA. Un incendio boschivo è divampato nella tarda serata di ieri, 6 agosto, sul Monte Brione, impegnando per diverse ore numerose squadre di vigili del fuoco. L’allarme è scattato alle 23.35.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Riva del Garda, con il supporto dei corpi di Arco, Tenno e Molina di Ledro e dell’ispettore distrettuale. Le fiamme hanno interessato un fronte di circa 400-500 metri quadrati.

Le operazioni sono state complicate dal vento, che alimentava le fiamme, e dalla difficoltà di raggiungere il fronte con le mandate d’acqua. La zona dell’incendio si trova infatti a notevole distanza dalla strada ed è raggiungibile con i mezzi soltanto in fuoristrada.

L’incendio è stato infine posto sotto controllo. Le squadre hanno quindi proseguito con le operazioni di bonifica, tagliando le piante con le motoseghe e realizzando trincee con le zappe per scongiurare eventuali riprese del fuoco.