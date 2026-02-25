ARCO. Mauro Ottobre, consigliere di minoranza della lista «Arco Dinamica» nonché ex deputato e già presidente del civico consesso, ha depositato una mozione che chiede il conferimento della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei Territori palestinesi occupati dal 1967.



La prima donna e seconda italiana (dopo Giorgio Giacomelli) in questo ruolo indipendente nominato dal Consiglio Onu per i Diritti Umani, è al centro della proposta del consigliere di minoranza. Se approvata, Arco seguirebbe la via già tracciata - non senza alcune polemiche - da altre città in Italia che hanno conferito la cittadinanza onoraria alla giurista di Ariano Irpino, tra le quali Bologna, Padova, Trani, Nuoro, Napoli e Bari.





«Non possiamo più permetterci di non fare nulla dinanzi a ciò che succede a Gaza e non solo - spiega Ottobre - abbiamo sul nostro territorio un "Giardino della Pace", Arco è una città che ha una sensibilità importante su questo. I nostri figli un giorno ci chiederanno conto di ciò che abbiamo fatto o non abbiamo fatto in questa fase drammatica».



La mozione sottolinea come Albanese sia nota a livello internazionale «per il suo impegno instancabile e coraggioso nella difesa dei diritti del popolo palestinese e nella denuncia di gravi violazioni del diritto internazionale, inclusa la qualificazione di azioni come genocidio».



Secondo il consigliere di minoranza, Albanese è stata di recente vittima di una massiccia campagna denigratoria provocata da un video manipolato e diffuso in rete: «Tale fake news ha generato accuse infondate di antisemitismo, richieste di dimissioni e pressioni diplomatiche da parte di governi europei; è soggetta a gravissime sanzioni, minacce e tentativi di delegittimazione del suo mandato indipendente alle Nazioni Unite».



Il documento di Ottobre sottolinea pertanto l'importanza di «riaffermare il rispetto per organismi come le Nazioni Unite e per il diritto internazionale umanitario» in un momento in cui «l'uso della forza sembra essere tornato prepotentemente a dominare le relazioni internazionali».Il testo ricorda inoltre il sostegno verso Albanese di personalità illustri come Roger Waters (ex bassista dei Pink Floyd) e Chris Hedges (giornalista Premio Pulitzer) e afferma che Arco, «fedele ai principi di solidarietà, verità, difesa dei diritti umani e contrasto alla disinformazione», dovrebbe «esprimere con forza il proprio sostegno».



Secondo Ottobre, il conferimento della cittadinanza onoraria «rappresenta un riconoscimento simbolico di stima e gratitudine verso individui che hanno contribuito alla promozione dei diritti umani, alla pace e alla denuncia di ingiustizie sistematiche».



Il consigliere chiede che il consiglio comunale manifesti pubblicamente «la propria vicinanza a chi, come Albanese, «combatte per i diritti dei popoli oppressi e contro il genocidio». Oltre al conferimento della cittadinanza onoraria, l'ex deputato chiede alla sindaca Fiorio di «manifestare sostegno contro le sanzioni e le campagne denigratorie, organizzare un evento pubblico alla presenza di Albanese e con quest'ultima impiantare una pianta d'ulivo nel Giardino della Pace».