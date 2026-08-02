LAGO DI GARDA. Una notte di intenso lavoro per la Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco sul basso lago di Garda, dove il brusco peggioramento del meteo ha messo in difficoltà quattro imbarcazioni con complessivamente 21 persone a bordo.

L'intervento più complesso è avvenuto vicino all'Isola dei Conigli, dove un natante con sei occupanti, tra cui due bambini, è rimasto bloccato sugli scogli a causa del forte moto ondoso. Un soccorritore si è tuffato in acqua e ha evacuato uno alla volta tutti i passeggeri, trasferendoli in sicurezza sulla motovedetta.

Altri tre natanti sono rimasti in avaria tra Moniga e Manerba e sono stati rimorchiati fino ai porti più vicini dalle squadre di soccorso. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato conseguenze e tutte sono rientrate a terra in sicurezza dopo le operazioni concluse nel cuore della notte.