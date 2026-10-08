RIVA DEL GARDA. Come vivere più a lungo, ma soprattutto come arrivare agli anni in più con una buona qualità della vita. È attorno a questa domanda che si è sviluppato oggi, giovedì 8 ottobre, al Quartiere Fieristico di Riva del Garda il confronto «Corporate Longevity: lavoro che investe nella qualità della vita nel tempo», dedicato al rapporto tra salute, prevenzione, benessere e mondo del lavoro. Un appuntamento che guarda già al prossimo autunno, quando Riva del Garda Fierecongressi lancerà «Longenica», il nuovo progetto fieristico dedicato alla longevità.

Tra i temi al centro dell’incontro anche il ruolo della prevenzione e degli stili di vita, considerati elementi decisivi per affrontare una società nella quale l’aspettativa di vita continua a rappresentare una delle principali sfide per i sistemi sanitari e sociali.

All’incontro ha partecipato, in collegamento, il professor Luigi Fontana, tra gli esperti internazionali nei campi della nutrizione, del metabolismo e della prevenzione. Presente anche l’assessore provinciale alla Salute, Politiche sociali e Cooperazione Mario Tonina, intervenuto nella tavola rotonda moderata dalla direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi, Alessandra Albarelli.

Proprio Tonina ha illustrato il lavoro che la Provincia autonoma di Trento sta portando avanti sul fronte della promozione della salute e della prevenzione, indicando nella longevità in salute una delle sfide strategiche per il futuro della comunità trentina.

Il prossimo passaggio è già fissato. A novembre partirà un nuovo percorso provinciale con il professor Fontana, con l’obiettivo di rafforzare il programma dedicato alla promozione di stili di vita sani e alla prevenzione.

«Proprio per questo abbiamo deciso di portare avanti un percorso, che partirà a novembre, con il professor Fontana, per rafforzare il programma provinciale dedicato alla promozione degli stili di vita e alla prevenzione», ha spiegato Tonina.

Il tema della longevità viene così affrontato non soltanto dal punto di vista sanitario, ma anche attraverso il rapporto con il lavoro. Da qui il titolo dell’incontro di Riva del Garda, che ha posto l’attenzione sulla necessità per le imprese di considerare la salute e il benessere delle persone anche all’interno delle politiche aziendali.

Prevenzione, alimentazione, corretti stili di vita e qualità dell’ambiente di lavoro diventano quindi tasselli di un ragionamento più ampio, nel quale l’obiettivo non è semplicemente aumentare gli anni di vita, ma migliorare le condizioni con cui questi anni vengono vissuti.

L’appuntamento di oggi rappresenta inoltre una tappa del percorso che porterà a «Longenica», il nuovo progetto fieristico di Riva del Garda Fierecongressi dedicato proprio alla longevità. Il debutto è previsto nell’autunno del 2027 e l’iniziativa punta a mettere in dialogo istituzioni, ricerca e imprese attorno alle trasformazioni legate all’allungamento della vita.

Il confronto di Riva, dunque, anticipa un tema destinato ad avere un peso crescente anche in Trentino: come trasformare la maggiore longevità in un’opportunità di salute e benessere, intervenendo prima dell’insorgenza delle malattie e promuovendo comportamenti e condizioni di vita capaci di incidere sulla qualità degli anni guadagnati.